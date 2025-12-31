قرار مفاجئ يُبعد خالد النبوي عن موسم رمضان ٢٠٢٦… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يغيب الممثّل المصريّ خالد النّبوي عن الموسم الرّمضاني ٢٠٢٦، عقب اتّخاذ قرار بتأجيل عرض مسلسله الجديد “طاهر المصريّ” الّذي كان من المقرّر عرضه ضمن الأعمال الرّمضانيّة المنتظرة.

جاء التأجيل بحسب “اليوم السّابع”، بدافع حرص صنّاع العمل على خروجه بصورة فنّيّة متكاملة، سواء على مستوى النّصّ أم التّنفيذ، خاصّة أنّ المسلسل يُعدّ من الأعمال الضّخمة الّتي تتناول قضايا إنسانيّة واجتماعيّة بطريقة معمّقة، هذا ما يستلزم تحضيرات دقيقة ومكثّفة.

يمثّل خالد النّبويّ في المسلسل شخصيّة مدرّب لكرة القدم للنّساء، في عمل من تأليف يسر طاهر وإخراج تامر عشري.

ومن المنتظر أن يتِمّ خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الموعد النّهائيّ لعرض المسلسل، إلى جانب الكشف عن باقي تفاصيله وأسماء فريق العمل بالكامل.