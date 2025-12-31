انت الان تتابع خبر السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع مترو بغداد ويوجه بإعداد ورقة نهائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاجتماع شهد استعراض التقرير الرابع الخاص بالمشروع، الذي أعده صندوق التنمية بالتعاون مع مؤسسات دولية رصينة، وشركات نفذت مشاريع للمترو في تركيا والصين، فضلاً عن دراسة مقترحات حقيبة استثمارية في التقرير الرابع وبنود المخاطر والتحديات الفنية والتنفيذية".وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة العروض التي سبق تقديمها، وإجراء اعادة تقييم شاملة ودقيقة لها من قبل الجهات المكلفة في الأمانة وصندوق التنمية والدوائر الاستشارية، وصولاً إلى نتيجة عدم استيفائها المتطلبات الخاصة للبدء بمشروع بهذا الحجم".

ووجه السوداني، بـ"إعداد ورقة نهائية أخيرة بشأن المشروع، والعمل مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) او البنك الأوروبي للاستثمار لتقييمها وتكليفها بإعداد حقيبة استثمارية جديدة بالتعاون مع المؤسسات العراقية المعنية وعرضها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

وأوعز رئيس مجلس الوزراء، لأمانة بغداد أن "تضطلع بإعداد فريق فني متخصص بالمشروع وتأهيله إدارياً وفنياً وتطوير قابليات المشاركين فيه، ليكون نواة خاصة للعمل في مشروع مترو بغداد مستقبلاً".