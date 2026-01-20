انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيها يخص الحدود المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني وفق البيان على أنّ "الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية"، مبينا أن "العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية".

وأضاف البيان أن السوداني "وجّه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الحكومة العراقية منذ سنوات"، موجهًا أيضًا بـ"متابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كردستان العراق وتقديم الدعم الكامل لها".

وتطرق الاجتماع إلى "أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل المجتمع العربي والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية"، كما جرى "التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية".