افرا ساراتش أوغلو تهدّد كاتي بيري علنًا… ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: وجهت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو دعوة طريفة لحفل غنائي إلى الفنانة كاتي بيري، وذلك من خلال تعليقها: “تعالي إلى إسطنبول وإلا سأحظرك”.

وكانت المغنية كاتي بيري قد أعلنت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستعتلي المسرح ضمن فعاليات سباق جائزة باكو الكبرى (فورمولا وان)، الذي سيقام في أذربيجان. وقد لفت هذا المنشور انتباه “أفرا”، التي علّقت عليه بطريقة ساخرة. وكتبت “تعالي إلى إسطنبول وإلا سأحظرك.”

وكانت كاتي بيري قد أبدت إعجابها في وقت سابق بصورة نشرتها صفحة معجبين لـ “أفرا ساراتش أوغلو، تتضمن كلمات من إحدى أغاني بيري.