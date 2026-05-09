حسين الجسمي يعبّر عن اعتزازه من “اصنع في الإمارات”: رؤية تقودها كفاءات وطنية شابة

دبي - فريق التحرير: زار الفنان الإماراتي حسين الجسمي النسخة الخامسة من منصة “اصنع في الإمارات”، حيث اطّلع على أحدث المشاريع الوطنية والابتكارات الصناعية والتقنية التي قدمتها نخبة من الشركات الإماراتية والعالمية، في مشهد عكس حجم التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات وريادتها المتنامية في مختلف القطاعات الصناعية والاستراتيجية.

وأشاد الجسمي بالمستوى المتقدم والقوة الواضحة في الطرح والتنظيم، وبما شاهده من جودةٍ عالية ورؤى مستقبلية وطموحات كبيرة تقودها كفاءات وطنية شابة أثبتت قدرتها على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن ما تقدمه الشركات المشاركة يعكس صورة مشرّفة لوطنٍ يستثمر في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا.

وقال الجسمي: “نصنع في الإمارات، لأننا نؤمن أن قوة الدول تُقاس بكفاءة أدائها وإنتاجيتها… وأن من يصنع يملك قراره ومستقبله. وفخور أن أرى بلادي اليوم تصنع كل شيء، من المسمار إلى الصاروخ، بعقول شبابها وبرؤية قيادة حكيمة آمنت أن لا مستحيل أمام الإمارات”.

كما عبّر عن اعتزازه وتشرفه بلقاء أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله، إلى جانب لقاء المحبين والحضور من مختلف دول العالم، في أجواء جسدت مكانة الإمارات العالمية وريادتها وثقتها المتواصلة بالمستقبل.

واختتم الجسمي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها التقدم والازدهار.