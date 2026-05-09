فيفا تفاجئ العالم: ثلاث حفلات افتتاحية ونجوم الصف الأول يشعلون كأس العالم ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: تستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم نسخة استثنائية من افتتاحات كأس العالم ٢٠٢٦، حيث أفادت تقارير من موقع The Athletic بأن البطولة ستشهد ثلاثة احتفالات افتتاحية منفصلة تُقام في الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وستجمع هذه العروض باقة واسعة من أبرز نجوم الغناء في العالم، في احتفالات توصف بأنها من الأضخم في تاريخ البطولة.

في المكسيك، وتحديداً على ملعب أزتيكا، سيُحيي الحفل الافتتاحي كل من فرقة الروك الشهيرة مانا (Maná)، إلى جانب أسماء مكسيكية بارزة مثل بيليندا ولوس أنخيليس أزوليس، إضافة إلى لالا داونز وأليخاندرو فرنانديز.

أما في الولايات المتحدة، وعلى ملعب SoFi Stadium، فمن المتوقع أن تتصدّر النجمة كاتي بيري عروض الافتتاح، مع مشاركة فنانين آخرين من بينهم مغني الراب فيوتشر، إضافة إلى مشاركة فنية واسعة تضم أسماء عالمية مثل جاي بالفين وداني أوشن وإليانا، وكذلك أنيتا، لاليسا من بلاكبينك، ريمي (Rema)، تايلا (Tyla)، سانجوي، وجيسي رييز.

وفي كندا، من المرتقب أن يشارك النجم الكندي مايكل بوبليه في افتتاح المباراة الأولى في مدينة تورونتو، إلى جانب فنانين كنديين بارزين مثل ألانيس موريسيت وأليسيا كارّا، إضافة إلى إيلينا (Elyanna)، نورا فتحي، ويليام برينس، فيجيدريم (Vegedream)، وأعضاء إضافيين من المشهد الموسيقي العالمي.

كما تشير المعلومات إلى مشاركة مجموعة إضافية من النجوم العالميين الذين سيتم توزيعهم على الاحتفالات الثلاثة، في مشهد احتفالي ضخم يهدف إلى إبراز الطابع العالمي للبطولة.

وبهذا الشكل، يُتوقع أن تكون نسخة كأس العالم ٢٠٢٦ من أكثر النسخ تميزاً من حيث العروض الفنية والاحتفالات، بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم الموسيقى العالميين الذين سيُزينون افتتاح “أكبر عرض كروي على وجه الأرض”.