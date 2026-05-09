وداعًا للحب القديم… جنيفر لوبيز في خطوة صادمة للانتقام من بن أفليك

دبي - فريق التحرير: تُعد إجراءات الطلاق عادةً مرحلة مليئة بالقرارات المصيرية، لا سيما على الصعيد المالي. وإذا كان الزواج بين اثنين من أغنى نجوم هوليوود مثل جنيفر لوبيز وبن أفليك، فإن الأنظار تتجه تلقائياً إلى التفاصيل المادية، وخصوصاً ما يتعلق بالعقارات.

وللمرة الثالثة منذ الإعلان الرسمي عن انفصالهما، طُرح منزل الزوجية الذي كان يجمعهما في بيفرلي هيلز للبيع مجدداً، لكن هذه المرة بسعر أقل بكثير مقارنة بالمحاولات السابقة.

ففي يوليو ٢٠٢٤، عُرض العقار للمرة الأولى في السوق مقابل ثمانية وستين مليون دولار، وهو رقم لم يُبدِ أي مشترٍ استعداداً لدفعه، ما دفع الطرفين إلى خفض السعر بشكل ملحوظ.

ويضم القصر الفخم اثنتي عشرة غرفة نوم وأربعاً وعشرين حمّاماً، وقد تم عرضه للبيع ثلاث مرات حتى الآن.

وبحسب التقرير، قرر بن أفليك في مرحلة لاحقة التنازل عن حصته في العقار لصالح جنيفر لوبيز مجاناً، في خطوة تُقدّر بملايين الدولارات. وتسعى لوبيز اليوم لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن من الصفقة، حيث أعادت طرح المنزل للبيع بسعر خمسين مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الزوجين اشتريا المنزل في الأصل مقابل واحد وستين مليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة أُنفقت على أعمال الترميم والتجديد، ما يعني أن لوبيز قد تخسر جزءاً من قيمة العقار. لكن في المقابل، إذا كانت نصف الملكية سابقاً تعود لبن أفليك، فإن بيع المنزل بهذا السعر قد يحقق لها ربحاً يتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليون دولار رغم التخفيض.

وتولت شركة The Beverly Hills Estates مهمة بيع العقار، عبر الوكيلين العقاريين رايني ويليامز وبراندن ويليامز، اللذين اختارتهما لوبيز لإيجاد مشترين قادرين على دفع خمسين مليون دولار مقابل الإقامة في هذا القصر الفخم في قلب بيفرلي هيلز.