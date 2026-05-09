بالصور: رسالة قصيرة من محمد عساف تفاجئ جمهوره.. ماذا يحضّر؟

دبي - فريق التحرير: شارك الفنان محمد عساف متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور الجديدة التي وثّقت وجوده داخل استوديو التسجيل، معلناً تحضيراته لعمل غنائي جديد سيصدر قريباً، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين محبيه الذين ينتظرون هذا العمل خاصة بعد فترة غياب عن إصدار الاعمال الفنية.

وظهر “عساف” في الصور بتركيزٍ عالٍ أثناء تسجيل الأغنية الجديدة، فيما لفت ظهور مدير أعماله إلى جانبه في كواليس التحضير، ما يعكس الأجواء الاحترافية والعمل المتواصل لإخراج العمل بأفضل صورة ممكنة.

كما ضمّت الصور الموزّع الموسيقي علي الأمير، في إشارة إلى تعاون فني جديد يجمع عساف بنخبة من صناع الموسيقى.

وعلّق عساف على الصور بعبارة: “عمل جديد قريباً”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نمط الأغنية أو لهجتها، إلا أن تفاعل الجمهور والتعليقات الإيجابية أكدت أن العمل المرتقب يحمل توقعات فنية عالية، كعادة أعمال محمد عساف التي تجمع بين رقي الكلمات وتميّز الأداء.