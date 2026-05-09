مي عمر تحسم الجدل: تؤكد ما تم تداوله رسميًا

دبي - فريق التحرير: ​أعلن الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن العودة الرسمية لتحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “هيروشيما”، ويجمع لأول مرة بين الممثلة مي عمر والممثل أحمد السقا.

في هذا السياق، إجمتع مع ابطال العمل لمتابعة التحضيرات، حيث نشر الصورة عبر “إنستغرام” وكتب: “هيروشيما قريباً”.

من جهتها، شاركت مي عمر، الصورة التي أعلن من خلالها المؤلف عن عودة التحضيرات عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية في انستغرام، لتؤكد استئناف التصوير.

​يجمع الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول والوجوه الشابة، حيث تعاقد على المشاركة فيه كل من: مي عمر، ​باسم سمرة وشيرين رضا، ​حنان مطاوع، بيومي فؤاد، ​محمد ثروت، هدى الأتربي، ​عماد صفوت، محمد لطفي وعلاء مرسي.

الفيلم من ​تأليف أيمن بهجت قمر، ​إخراج أحمد نادر جلال، تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة وهو تعاون مشترك بين شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين وشركة ABK Media Production للكاتب أيمن بهجت قمر.