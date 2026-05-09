كيف احتفلت بطلة “المدينة البعيدة” سينام أونسال بعيد ميلاد حبيبها؟

دبي - فريق التحرير: احتفلت الممثلة التركية سينام أونسال بعيد ميلاد حبيبها النجم بيرك جانكات برسالة رومانسية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت عن حبها الكبير له بكلمات دافئة قالت فيها: “من الجيد أنك وُلدت يا حبيبي، أحبك يا أقرب أصدقائي وشريك حياتي.”

وكان بيرك جانكات قد ظهر سابقاً في موقف داعم لحبيبته، إذ ساندها علناً في وقت تعرضت فيه لأزمة تتعلق باتهامات مرتبطة بقضية تعاطي مواد محظورة، معبّراً عن ثقته بها وببراءتها، ومؤكداً أنه يقف إلى جانبها في كل الظروف.

وفي سياق متصل، كشفت النتائج الطبية الخاصة بفحص تعاطي المخدرات للممثلة سينام أونسال، نجمة مسلسل “المدينة البعيدة”، أنها جاءت سلبية، ما شكّل تطوراً مهماً في القضية التي أثيرت حولها مؤخراً.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تناقلت في وقت سابق أخباراً عن صدور قرار قضائي يتعلق بالتحقيق في اتهامات موجهة إليها، قبل أن توضح سينام موقفها مؤكدة أنها علمت بالأمر من خلال وسائل الإعلام أثناء تواجدها في موقع تصوير عملها الجديد في مدينة ماردين، مشيرة إلى احترامها للإجراءات القانونية، فيما أكدت لاحقاً أن نتيجة الفحص الذي أجرته جاءت سلبية.