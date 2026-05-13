جدول حفلات مزدحم على هامش مهرجان “كان”… أسبوع من البذخ والنجومية في الريفييرا الفرنسية

دبي - فريق التحرير: تتحول مدينة “كان” الفرنسية خلال شهر مايو إلى قبلة لنجوم الصف الأول وصنّاع السينما العالمية، حيث لا تقتصر الأضواء على السجادة الحمراء فحسب، بل تمتد لتشمل سلسلة من الندوات الثقافية، الحفلات الفاخرة والفعاليات الحصرية، التي تجمع بين الفن، الموضة والعمل الخيري.

​إليكم الجدول الزمني وأبرز محطات هذه النسخة الـ ٧٩:

​البداية مع ليلة الافتتاح والطاقة المتصاعدة في الثاني عشر من ​ مايو، حيث تنطلق الفعاليات مع حفل استقبال DDA Welcome Cocktail في “كارلتون بلاج”، متبوعاً بمراسم الافتتاح الرسمية للمهرجان.

١٤ مايو (Party Mode): بدأ صخب الحفلات مع “حفلة البيجاما” في فيلا ألوها، بالإضافة إلى حفل Magnum Party الشهير.

​١٥ مايو (VIP Social Day): يوم مخصص للنخبة، يبدأ بصباح صحي وينتهى بحفل عشاء Chopard المرموق وحفل “Producers Without Borders”.

​١٦ مايو (تمكين المواهب العربية): يشهد المهرجان ندوة هامة ضمن “سوق الفيلم” (Marché du Film) بعنوان “القوى الصاعدة: المواهب العربية إقليمياً ودولياً”، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب على رأسهم المخرج والمنتج طارق العريان، لمناقشة آفاق السينما العربية في المحافل الدولية.

٢٧ مايو: يركز هذا اليوم على حفلات الفيلات الخاصة، مثل حفلة معهد الفيلم السويدي.

١٨ مايو: حفل مؤسسة “من أجل عالم أفضل”.

​١٩ مايو (Star Power Night): ليلة حيوية باستضافة الأمير والأميرة مورات وعروض موسيقية لـ Black Coffee.

​٢٠ مايو (Celebrity Night): وتشهد عرض أزياء فيليب بلين وحفل “Global Gift Gala” للنجمة إيفا لونجوريا.

٢١ مايو (amfAR Night): الحدث الخيري الأبرز في فندق “دو كاب” بمشاركة كبار النجوم.

​٢٢ مايو (Fashion Night): توزيع جوائز WIBA في فندق مارتينيز.

و​الختام: حسم الجوائز وليالي الرفاهية.

​٢٣ مايو (Final Weekend & Awards): تختتم “كان” فعالياتها بليالٍ صاخبة وحفل الختام المرتقب:

​سهرة فيليب بلين الخاصة (Philipp Plein Private Soirée): سهرة تتسم بالرقي والديكورات المستوحاة من عالم الرفاهية.

يوم ​إعلان الجوائز ، حيث تترقب الأنفاس اجتماع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة المخرج الكوري الشهير بارك تشان ووك وعضوية نخبة عالمية منهم النجمة ديمي مور، روث نيجا، المخرجة كلوي تشاو والنجم ستيلان سكارسجارد، لاختيار الفيلم الفائز بـ “السعفة الذهبية” من بين ٢٢ فيلماً في المنافسة.

​ يختتم “كلوب كان” حفلاته مع Kaz James وتتألق Carlita في نادي “باولي” (Bâoli) لتعلن نهاية أسبوع حافل بالطاقة والإبداع.

​بهذا المزيج الفريد بين ندوات دعم المواهب وجدية لجان التحكيم وصخب الحفلات، تؤكد “كان” مكانتها كعاصمة عالمية لا تغيب عنها الشمس السينمائية.