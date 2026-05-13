بفستان أحمر ناري.. جنيفر لوبيز تخطف الأنظار في كاليفورنيا والجمهور: “جمال لا يقهر”

دبي - فريق التحرير: خطفت النجمة جنيفر لوبيز الأنظار خلال حضورها حفل “روست كيفن هارت”، الذي أقامته قناة “كوميدي سنترال” مساء أمس في “كيا فوروم” بكاليفورنيا، حيث اعتبرها النقّاد والمتابعون واحدة من أفضل الحاضرين إطلالة في هذا الحدث الضخم.

​وعلى الرغم من أن “لوبيز”، لم تشارك في تقديم الفقرات الكوميدية أو العروض المسرحية، إلا أنها نجحت في سرقة الأضواء بمجرد وصولها إلى السجادة الحمراء. وارتدت النجمة البالغة من العمر( ٥٦ عاماً) فستاناً أحمر نارياً ضيقاً، أبرز رشاقتها المعهودة وتميز بتصميم “هالتر” بفتحة صدر جريئة مع لمسات من القماش المنسدل عند الخصر، مما أضفى طابعاً عصرياً وأنثوياً على مظهرها.

​وأكملت “لوبيز”، إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بخصلات فاتحة منسدلة وارتدت نظارات شمسية طراز “أفياتور” زادت من جاذبية مظهرها تحت فلاشات المصورين.

​وفور انتشار الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات الإعجاب من الجمهور الذي أشاد بقدرة لوبيز على الحفاظ على جمالها وتألقها رغم مرور ثلاثة عقود لها تحت أضواء الشهرة.

​وجاء في أبرز التعليقات عبر إنستغرام: “يمكنك قول ما تشاء عن جنيفر لوبيز، لكنك لن تجدها أبداً بإطلالة سيئة، إنها رائعة!”. وعلق متابع آخر مذهولاً: “لا تزال تبدو وكأنها في الثلاثينيات من عمرها، الفستان الأحمر يليق بها تماماً”. بينما أجمع الكثيرون على وصفها بـ (جميلة لدرجة القتل).

يُذكر أن الحفل شهد حضور نخبة من النجوم، من بينهم الرياضي المعتزل توم بريدي والكوميدي شين جيليس، الذين تبادلوا النكات الساخرة مع بطل سلسلة “جومانجي” كيفن هارت، إلا أن إطلالة جنيفر لوبيز الصيفية كانت الحدث الطاغي في كواليس السجادة الحمراء .