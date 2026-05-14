“فريقي هو الأفضل”… تصريح يشعل المنافسة ويقلب الموازين في “ذا فويس كيدز”

دبي - فريق التحرير: انتهت مرحلة “الصوت وبس“ وبدأت “المواجهة“، إذ إن المشتركين الاثني عشر الذين تأهلوا إلى هذه المرحلة في كل فريق، سيتأهل منهم أربعة فقط، حيث سيتنافسون في “المواجهة الأخيرة“ ضمن الموسم الرابع من برنامج “The Voice Kids” على MBC1 و”MBC العراق” و”شاهد” بعد عرضه على الشاشة. وقد رفع المدربون الثلاثة الشامي ورامي وداليا سقف التحدي، رافعين شعار: “فريقي هو الأفضل“.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

رحّبت مقدّمة البرنامج أندريا طايع بالمدربين الثلاثة الذين جلسوا في مقاعدهم، واعتبرت أن المدربين أتمّوا مهمتهم الأولى، وهي تشكيل فرقهم، لتنتقل اثنتا عشرة موهبة فقط، بمعدل أربع مواهب لكل فريق، إلى المرحلة المقبلة. وكشف المدربون عن حجم المسؤولية التي يشعرون بها بعدما اختاروا الأصوات عن اقتناع تام، إذ يضطرون الآن إلى الاحتفاظ بـ أربع مواهب فقط.

وعلّق الشامي قائلاً: “معي مجموعة من أجمل المواهب، لكن عليّ اختيار أربعة منها فقط، وسأصل بإحداها إلى النهائي وإلى الفوز“. فيما أشار رامي إلى أن: “أهم اثني عشر صوتاً في البرنامج موجودون في فريقي“. أما داليا فقالت إن: “فريقي هو الأفضل من دون منازع“، وإن بدت متخوّفة من المواجهة الثلاثية التي تفرضها قواعد البرنامج هذا الموسم. علماً أن المدرب وديع أبي رعد سيعمل على تدريب المشتركين وتجهيزهم، ومشاركتهم خبرته، كما سيساعدهم على تقنيات الصوت لتقديمهم في المنافسة الثلاثية على المسرح.

بدأت المنافسة مع فريق داليا التي اعتبرت أن فريقها هم أولادها، وأنها اختارتهم عن اقتناع تام، لكن قوانين البرنامج تحتم اختيار الأربعة الأفضل من بين الاثني عشر. وكانت المواجهة الأولى بين علي ممدوح وناغم أيوب وآدم زين الدين، ومنحت داليا بطاقة التأهل إلى آدم، مشيدة بحضوره الطاغي على المسرح.

أما المواجهة الثانية في فريق داليا، فكانت بين كرمى جرجس وسلمى حدادين وتيا أبي خليل، وقد وصف رامي العرض بأنه عالمي، مثنياً على الثقة التي تتمتع بها المشتركات الثلاث. فيما أشارت داليا إلى فخرها بالثقة والكاريزما التي تتمتع بها كل منهن، واختارت كرمى لتنتقل معها إلى المواجهة الأخيرة.

وانتقلت المنافسة إلى فريق الشامي بين ساري الصليبي وساندرا عماد وخالد القحطاني. ووسط لحظات مؤثرة، حسم الشامي قراره بانتقال ساري الصليبي إلى المرحلة المقبلة.

أما المواجهة الأخيرة في الحلقة، فكانت الأولى في فريق رامي، ووقعت بين محمد محمود ومحمد عادل وإياد فؤاد، واختار رامي محمد عادل للانتقال معه إلى المواجهة الأخيرة، قائلاً إنه الأكثر إبداعاً في الغناء على المسرح، ويمكنه المنافسة به.