ألب نافروز في تحدٍ جديد.. من نجم رومانسي إلى سلطان تاريخي

دبي - فريق التحرير: تعاقد الممثل التركي ألب نافروز على بطولة المسلسل التاريخي الجديد “العصر الذهبي نظام الملك”، حيث سيؤدي دور “السلطان ملك شاه”، الحاكم الأسطوري الذي أوصل الدولة السلجوقية الكبرى إلى أوسع حدودها.

وقد أثار مشروع ألب نافروز الجديد فضول الجمهور خلال الفترة الماضية، قبل أن يكشف عن انضمامه إلى العمل الجديد الذي يُعد من أبرز الإنتاجات الدرامية المرتقبة على منصة TRT tabii، ومن إخراج أمير خليل زاده.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الأسبوع الأول من شهر يونيو، وهو من إنتاج DSS Medya وCenk Şener، كما سيشكّل هذا العمل محطة جديدة في مسيرة نافروز، إذ إنها المرة الأولى التي يشارك فيها في مسلسل تاريخي، بعدما سبق أن تلقى العديد من عروض الأعمال التاريخية ورفضها.

ويستعد ألب نافروز أيضاً للاحتفال بالعرض الخاص لمسلسله “Şule”، الذي صوّره لصالح منصة tabii، حيث ستُقام مراسم الـ Gala يوم الجمعة المقبل في مركز AKM.