“حبيبتي” تثير التساؤلات… دريك يدخل الأجواء العربية من باب الحب

دبي - فريق التحرير: أطلق نجم الراب الكندي دريك مفاجأة موسيقية مدوية، بعدما طرح ثلاثة ألبومات دفعة واحدة، في خطوة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

فبعد أسابيع من التلميح إلى قرب إصدار ألبومه التاسع Iceman، فاجأ جمهوره بإطلاق ألبومين إضافيين هما Habibti و Maid of Honour بالتزامن معه، ليضع محبيه أمام إصدار ضخم في يوم واحد.

وكشف دريك عن هذا الإصدار الثلاثي خلال بث مباشر عبر قناته على “يوتيوب”، بعد حملة ترويجية مثيرة للانتباه في مدينة تورونتو، تضمنت أفكاراً استعراضية غير مألوفة، من بينها الإعلان عن موعد الألبوم داخل قالب جليدي ضخم، إلى جانب فعاليات دعائية أثارت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

وتضم الألبومات الثلاثة مجتمعة ٤٣ أغنية تمتد لنحو ١٥٠ دقيقة من الموسيقى، في مشروع وصفه البعض بأنه محاولة لاستعادة حضوره القوي على الساحة بعد فترة من الهدوء النسبي. كما حملت الأعمال تعاونات موسيقية بارزة مع عدد من نجوم الراب، من بينهم Future و 21 Savage و Sexyy Red، إضافة إلى أسماء أخرى مثل Molly Santana و Loe Shimmy.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هذه الألبومات جاءت محمّلة بتلميحات ورسائل هجومية تجاه عدد من الفنانين والشخصيات، أبرزهم كندريك لامار الذي خاض معه دريك خلافاً فنياً شهيراً خلال الأشهر الماضية، إلى جانب توجيه انتقادات أو إشارات إلى أسماء مثل Playboi Carti و Rick Ross و A$AP Rocky و Pharrell و Dr. Dre وحتى LeBron James.

وتُعد هذه الألبومات أول إصدارات دريك المنفردة منذ ألبومه الأخير عام ٢٠٢٣ For All the Dogs، علماً أنه كان قد تعاون العام الماضي مع الفنان PartyNextDoor في مشروع مشترك بعنوان Some Sexy Songs 4 U. كما كان دريك قد تصدّر العناوين في يناير ٢٠٢٥ بعد رفعه دعوى ضد شركة Universal Music Group متهماً إياها بالتلاعب في نسب الاستماع لأغنية كندريك لامار الشهيرة ضده، إلا أن القضية تم رفضها لاحقاً.

وحول اطلاق دريك أحد ألبوماته الجديدة تحت عنوان “Habibti”، في خطوة تعكس توجهه المعروف نحو دمج عناصر من ثقافات متعددة داخل أعماله الموسيقية. ويُعرف دريك باهتمامه بإدخال كلمات وإيحاءات من لغات مختلفة في أغانيه، في إطار أسلوبه القائم على التنوع والانفتاح الثقافي. ويُنظر إلى اختياره لكلمة عربية ذات طابع عاطفي مثل “حبيبتي” كجزء من هذا النهج، الذي يسعى من خلاله إلى مخاطبة جمهور عالمي واسع وإبراز تأثره بمختلف الثقافات الموسيقية واللغوية حول العالم.

ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت هذا الإصدار الثلاثي، إلا أن ردود الفعل الجماهيرية جاءت متفاوتة، إذ رأى البعض أن دريك يحاول العودة بقوة إلى الواجهة واستعادة لقب “ملك الراب”، فيما اعتبر آخرون أن الحماس لم يكن بالحجم المتوقع، خاصة مع ضخامة المشروع وطول مدته.

يُذكر أن الألبوم الأساسي Iceman تم تقديمه كعنوان لعودة دريك “المنتظرة”، إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في إطلاق ثلاثة أعمال دفعة واحدة، في خطوة تؤكد أن دريك ما زال يراهن على الصدمة الفنية والضجة الإعلامية ليبقى اسمه في دائرة الضوء.