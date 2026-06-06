ألف شاهد على قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي.. إليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير إعلامية أن الفنانة تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي يستعدان للاحتفال بزفافهما في حفل ضخم يُقام داخل قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة في نيويورك، بحضور أكثر من ألف مدعو.

وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتراوح عدد الحاضرين بين ١١٠٠ و١٢٠٠ شخص، وذلك خلال الحفل المقرر إقامته في الثالث من يوليو المقبل، حيث سيشهد المدعوون لحظة إعلان الثنائي زواجهما رسمياً.

وأشارت المصادر إلى أن سويفت وكيلسي اتخذا إجراءات استثنائية للحفاظ على خصوصية المناسبة، من بينها التواصل مع الضيوف عبر الرسائل النصية بدلاً من إرسال بطاقات دعوة تقليدية، وذلك لتقليل فرص تسريب تفاصيل الحفل.

كما يتمتع موقع الحفل بمزايا أمنية مهمة، إذ لا يحتوي المبنى على نوافذ تسمح للمصورين بالتقاط صور من الخارج، إضافة إلى وجود مواقف سيارات تحت الأرض تتيح للضيوف الدخول والخروج بعيداً عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام.

وأكدت التقارير أن هناك تنسيقاً أمنياً واسعاً بين شرطة نيويورك وشركات أمن خاصة لتأمين الحدث، مع توقعات بإغلاق بعض الشوارع المحيطة بالقاعة لضمان أعلى مستويات الخصوصية والسلامة.

ومن المنتظر أن تتحول قاعة “ماديسون سكوير غاردن” إلى مساحة احتفالية فخمة تتناسب مع حجم الحدث الذي يُعد من أكثر المناسبات المنتظرة في عالم المشاهير.

ويحمل اختيار هذا المكان طابعاً رمزياً بالنسبة لتايلور سويفت، التي أحيت ثمانية حفلات غنائية ناجحة في القاعة على مدار مسيرتها الفنية، ما يجعل الزفاف بمثابة محطة خاصة في رحلتها المهنية والشخصية.

كما أشارت التقارير إلى أن عدداً من المشاهير تلقوا دعوات لحضور الحفل، من بينهم العارضة كارلي كلوس والمغني بنسون بون، فيما لا يزال مصير دعوة الممثل مايلز تيلر وزوجته كيليغ غير محسوم حتى الآن.