فضيحة جديدة… تقرير الطب الشرعي في قضية المخدرات يصدم جمهور هؤلاء النجوم الاتراك

دبي - فريق التحرير: كُشف عن تقرير مؤسسة الطب الشرعي التركي ضمن التحقيق المتعلق بتعاطي مواد مخدّرة، والذي شمل عدداً من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي.

وأظهرت نتائج فحوصات الدم والبول والشعر لكل من توغتشه بوست أوغلو، جانسو تكين، بيركاي شاهين، ميرغون صرّي جاباس، سيريناي ساريكايا عدم العثور على أي آثار لمواد مخدّرة.

في المقابل، بيّنت نتائج الفحوصات الخاصة بكل من أونور تونا، أوزغور دنيز جيلات، عثمان هاكتان جان إيفي وجود نواتج استقلاب مادة الحشيش، كما تم رصد مادة THC الفعالة في الحشيش في عينات الشعر الخاصة بهم.

كما أظهرت التحاليل وجود مادة الكوكايين ونواتج استقلابها في عينات زهرة هانزاده غوركانلار.كما جاءت نتيجة فحص الممثلة فايزة جيفليك (نيلاي في شراب التوت) ايجابية.

أما الفنانة نيران أونسال (واسمها الحقيقي فاطمة أولودان غوغو)، فقد كشفت النتائج عن وجود آثار لمادة الحشيش وكذلك نواتج استقلاب الكوكايين.

وبالنسبة لمغني الراب المعروف باسم بلوك٣ (هاكان أيدين)، فقد جاءت نتائج الدم والبول سلبية، بينما أظهرت عينة الشعر وجود مادة THC.

كما بيّنت النتائج أن عينة الدم الخاصة بالممثلة فيزا جيفيليك جاءت سلبية، في حين تم العثور على نواتج استقلاب الكوكايين في عينات البول والشعر الخاصة بها.

وأثار التقرير تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية التركية بعد الكشف عن هذه النتائج ضمن التحقيق الجاري.