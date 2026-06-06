بالفيديو: “ما شاء الله”.. ديو صيفي راقص يجمع داليدا خليل وطارق الأطرش

دبي - فريق التحرير: أطلق كلّ من داليدا خليل وطارق الأطرش أغنيتهما الجديدة بعنوان “ما شاء الله”، في تعاون فني يحمل طابعاً إيقاعياً راقصاً باللهجة البيضاء.
الأغنية باتت متاحة عبر “يوتيوب” وكافة المنصات الرقمية، وتأتي بإيقاع حيوي وأسلوب موسيقي شبابي يواكب أجواء السهر والصيف، مع توليفة تجمع بين الأداء الخفيف والكلمات السلسة التي تستهدف جمهور الأغاني الإيقاعية الحديثة.
وحمل العمل توقيع طارق الأطرش على صعيد الكلمات والألحان، فيما تولّى شيرو منان التوزيع الموسيقي، بينما أخرج الكليب إبراهيم كسرواني بصورة بصرية عصرية اعتمدت على مشاهد راقصة وإطلالات صيفية، بما يتماشى مع هوية الأغنية وأجوائها.
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