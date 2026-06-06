شارون ستون تكشف “الرصاصة الأخيرة” التي دمرت زواجها.. لحظة صادمة ترويها لأول مرة

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنانة شارون ستون أن زواجها السابق انتهى بشكل كامل بسبب رد فعل زوجها الغاضب تجاه قرارها الخضوع لعملية استئصال ثدييها.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت ستون أنه في أوائل الألفينات اكتشف الأطباء وجود أورام في ثديها، كان أحدها أكبر من حجم الثدي الأيسر بالكامل، ما استدعى توصية طبية بإجراء عملية استئصال ثديين وقائية عاجلة خوفاً من احتمال تحولها إلى أورام سرطانية.

وأضافت أنها اتخذت قرارها سريعاً بالموافقة على الجراحة، قائلة: “أنا من يتخذ القرارات”.

في المقابل، رفض زوجها آنذاك (الذي لم تذكر اسمه في المقابلة) القرار، واعتبره “مبالغاً فيه”، قبل أن يغادر الغرفة غاضباً. وأوضحت ستون أن رد فعله لم يكن نابعاً من قلق على صحتها، بل من رفض لفكرة إزالة ثدييها.

ووصفَت تلك اللحظة بأنها “الرصاصة الأخيرة في نعش الزواج”، مشيرة إلى أنها شعرت حينها بأن العلاقة انتهت تماماً وأنها تُركت وحدها في مواجهة القرار المصيري.

لاحقاً، تبين بعد الفحوصات أن الأورام التي أزيلت كانت حميدة وغير سرطانية.

يُذكر أن شارون ستون (٦٨ عاماً) كانت متزوجة من الصحفي فيل برونشتاين بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤، وهي الفترة التي تتوافق مع توقيت الحادثة التي روتها.