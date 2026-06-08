ما الذي حدث مع Pink في حفل “توني” ومن رافقها على السجادة الحمراء؟

دبي - فريق التحرير: شهد حفل توزيع جوائز “التوني” السنوي الـ٧٩، الذي أُقيم على مسرح “Radio City Music Hall” الشهير، حضوراً استثنائياً للنجمة العالمية بينك، التي تولّت مهمة تقديم الحفل هذا العام، مقدّمةً لوحة افتتاحية مبهرة واستعراضاً غنائياً غير تقليدي خطف الأنفاس.

وقبل انطلاق الحفل، حظيت بينك بدعم عائلي لافت على السجادة الحمراء، حيث حرص أفراد عائلتها على التواجد إلى جانبها لمساندتها في هذه المهمة الكبرى.

والتقطت بينك الصور التذكارية برفقة زوجها كاري هارت، وابنتها ويلو البالغة من العمر ١٥ عاماً، والتي تُعرف بشغفها الكبير بالمسرح، وابنها جيمسون البالغ من العمر ٩ سنوات، بالإضافة إلى والدتها جوديث، حيث خطفت العائلة الأنظار بأناقتها وتماسكها خلف كواليس الحفل الضخم.

وأطلت بينك بفستان أسود طويل ومجسّم من دون حمالات، تميز بلمسات درامية من الريش الأبيض والأسود المتدلي خلفها على شكل ذيل طويل، وأكملت إطلالتها بأقراط سوداء متدلية وخواتم بارزة.

واستهلّت بينك الحفل بطريقة غير متوقعة مستوحاة من أجواء مسرحية “Peter Pan”، حيث ظهرت معلّقة في الهواء على ارتفاع شاهق فوق خشبة المسرح وهي تغني “I’m Flying”، قبل أن يقاطعها مقدّم الحفل السابق نيل باتريك هاريس، ممازحاً إياها بشأن تقديم عرض كلاسيكي قديم، لترد عليه أثناء أدائها حركاتها الأكروباتية الشهيرة رأساً على عقب:

“أريد فقط أن أُظهر مدى حبي للمسرح، رغم أنني لم أقف يوماً على مسرح برودواي. أنا قلقة فقط من أن يتساءل الناس: لماذا تقدم بينك حفل التوني؟!”.

وخطفَت بينك الأنظار بإطلالة استعراضية جريئة مستوحاة من مسارح “البرلسك”، مرتدية “كورسيه” وردياً ضيقاً مع جوارب شبكية وقبعة كلاسيكية وذيل من الريش الوردي. كما شهد الاستعراض الضخم مفاجآت عديدة بمشاركة كوكبة من النجمات، حيث قدّمت ميغان ذي ستاليون فقرة “راب” مميزة، وشاركتها الغناء كل من ليا ميشيل وهانا كروز، وصولاً إلى تحية النجمة المخضرمة جون سكويب (٩٦ عاماً)، التي غنّت من مقعدها وسط تفاعل حاشد وتصفيق حار من الجمهور.

وبمشاركة نيل باتريك هاريس، الذي شجعها على أن تكون “النجمة التي يعرفها الجميع”، انطلقت الافتتاحية الكبرى التي حملت عنوان “Leading Lady Marmalade”، وهي محاكاة ساخرة مستوحاة من أغنية “Lady Marmalade” الشهيرة من فيلم “Moulin Rouge”، حيث ارتدت زياً مشابهاً للكليب الأصلي، بمشاركة أكثر من ١٧٠ مؤدياً يمثلون العروض المسرحية المرشحة هذا الموسم.

وشهد العرض الافتتاحي سلسلة من المفاجآت والظهور الخاص لعدد من النجوم، إذ انضمت إليها ليا ميشيل، والناشطة ديلان مولفاني، وميغان ذي ستاليون التي أدّت فقرة “الراب” الخاصة بـ”ليل كيم” من الأغنية الأصلية، بالإضافة إلى ظهور طريف لشخصية “الدب بادينغتون”، في تلميح إلى عرضه الموسيقي المرتقب على مسارح برودواي الموسم المقبل.

ولم يخلُ الحفل من الرسائل القوية، إذ تحدثت بينك بعد العرض، الذي حصد تصفيقاً حاراً وقوفاً من الحاضرين، عن ارتباط الأعمال المرشحة بالواقع السياسي الحالي، قائلة:

“هذا العام رأينا أسوأ فصول التاريخ تعيد نفسها. ومع ازدياد انقسام البلاد، تتراجع حقوق بعض الفئات، ولذلك من المهم أن تظل برودواي قوية ومتمسكة بقيمها”.

كما اختتمت فقرتها بكلمات حاسمة دافعت فيها عن حرية التعبير، معلقة:

“الجهات النافذة تضيق الخناق على التعديل الأول للدستور، ومع تراجع مساحات حرية التعبير، أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تظل برودواي صامدة ومتمسكة بقيمها الحرة”.