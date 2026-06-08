القبض على الفنان الفرنسي باتريك برويل بتهمة الاعتداء الجنسي وجمهوره مصدوم

دبي - فريق التحرير: أفاد مكتب المدعي العام في نانتير بأن الفنان والمغني الفرنسي باتريك برويل تم وضعه في الحجز لدى الشرطة، اليوم الإثنين، في إطار تحقيق يتعلق بشكاوى تتهمه بارتكاب اعتداءات جنسية، وذلك وفق ما أكده بيان رسمي نقلاً عن موقع franceinfo.

وأوضح البيان أن برويل، البالغ من العمر ٦٧ عامًا، تم استجوابه في مقر الفرقة الأولى للشرطة القضائية في باريس، بشأن وقائع جديدة أُحيلت إلى القضاء، وتعمل النيابة العامة في نانتير على متابعتها.

وتشمل الشكاوى المقدمة ضده اتهامات متعددة، من بينها محاولة اغتصاب واعتداء جنسي عام ١٩٩٧ في أكابولكو، وشكوى أخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب في موناكو عام ٢٠٠٠، إضافة إلى اتهامات صادرة عن موظفة سابقة في شركة الإنتاج الخاصة به بوقوع اعتداءين جنسيين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، فضلًا عن شكوى في مدينة متز تتعلق بأحداث تعود إلى عام ٢٠٠٨، وأخرى تتهمه بالاغتصاب خلال مهرجان سينمائي في دينار عام ٢٠١٢.

في المقابل، لن يتم النظر في شكوى اغتصاب أخرى تقدمت بها الإعلامية فلافيا فلمن، كما أن بعض الشكاوى السابقة التي كانت معروفة لدى النيابة لن تُدرج في هذا التحقيق الجديد.

وبحسب الإجراءات، يمكن أن يستمر توقيفه لدى الشرطة لمدة تصل ٤٨، على أن يقرر القضاء لاحقًا إما الإفراج عنه أو إحالته أمام قاضٍ مختص، في حين يؤكد برويل براءته وينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

كما أدى تطور القضية إلى إلغاء العروض الخمسة الأخيرة للمسرحية التي يشارك فيها في باريس، إضافة إلى إلغاء معظم جولته الفنية المقررة بدءًا من منتصف يونيو، بما في ذلك ثلاث حفلات في مونتريال، فضلًا عن انسحابه من فرقة “إنفواريه”.