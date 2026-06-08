من احتلّ المركز الأول في سباق نجوم تركيا الاكثر رواجاً على مواقع التواصل؟… إليكم القائمة كاملة

دبي - فريق التحرير: شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تفاعلًا واسعًا مع نجوم الدراما التركية، حيث تصدّر عدد من الأسماء قائمة الأكثر رواجًا وانتشارًا عبر المنصات الرقمية.

وجاءت الممثلة التركية هاندا أرتشيل في المرتبة الأولى كأكثر النجوم تداولًا وتفاعلًا الأسبوع الفائت، فيما حلت عفراء ساراتش أوغلو في المرتبة الثانية.

وحلّ الممثل مارت رمضان ديمير في المرتبة الثالثة، تلاه كرم بورسين في المرتبة الرابعة، بينما جاءت ديميت أوزدمير في المرتبة الخامسة.

وفي المرتبة السادسة جاء باريش أردوتش، تلاه جان يامان في المرتبة السابعة، ثم بوراك أوزجيفيت في المرتبة الثامنة.

وحلّت بينار دينيز في المرتبة التاسعة، فيما جاءت سيلا تورك أوغلو في المرتبة العاشرة.

أما في المرتبة الحادية عشرة فجاء بوراك دينيز، تلاه كيفانش تاتليتوغ في المرتبة الثانية عشرة، ثم جيمري بايسل في المرتبة الثالثة عشرة.

وجاء خالد أرغنتش في المرتبة الرابعة عشرة، بينما حلّ أراس بولوت إينيملي في المرتبة الخامسة عشرة.

وفي المرتبة السادسة عشرة جاءت أوزغي ياغيز، تلاها أونور سيت ياران في المرتبة السابعة عشرة، ثم ألب نافروز في المرتبة الثامنة عشرة.

وحلّت سريناي ساريكايا في المرتبة التاسعة عشرة، فيما جاء كان أورغانجي أوغلو في المرتبة العشرين.

وبحسب البيانات، تم احتساب هذا التصنيف استنادًا إلى حجم التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “إكس” وإنستغرام، إضافة إلى نسب المشاهدات والتفاعل العام مع المحتوى المرتبط بالنجوم.