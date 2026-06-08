بالصور: قبل حفل الزفاف… نجمة “شراب التوت” تلفت الأنظار بلحظات خاصة مع خطيبها 

دبي - فريق التحرير: لفتت الممثلة التركية سيلا تورك أوغلو (نجمة شراب التوت) أنظار متابعيها بعد مشاركتها مجموعة من الصور العفوية والرومانسية التي جمعتها بحبيبها رجل الأعمال آتا أييلديز، في أحدث ظهور لهما معًا، حيث بدت أجواء الحب والانسجام واضحة بين الثنائي.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهور النجمة التركية، الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمعها بخطيبها، متمنين لهما السعادة مع اقتراب موعد زفافهما المنتظر.

وتعيش سيلا واحدة من أجمل مراحل حياتها الشخصية، بعدما أعلنت خطوبتها في الأول من آب/أغسطس ٢٠٢٥، إثر مفاجأة رومانسية أعدّها لها آتا أييلديز خلال رحلة جمعتهما في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث طلب يدها للزواج وسط أجواء حالمة، لتوافق على الفور في لحظة خطفت اهتمام الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وبحسب تقارير متداولة، يستعد الثنائي للاحتفال بزفافهما خلال الفترة المقبلة في مدينة بودروم التركية، وسط توقعات بأن يكون الحفل مميزًا ويحمل طابعًا رومانسيًا خاصًا، بعد قصة حب تطورت بعيدًا عن الأضواء قبل أن تتوّج بالخطوبة.