نجمة “شراب التوت” مع حبيبها تثير الجدل في مطار اسطنبول…هل تصالحا؟ 

دبي - فريق التحرير: عادت النجمة التركية إفريم ألاسيا، التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً من في مسلسل “شراب التوت” بدور “كيفلجيم” ، إلى دائرة الاهتمام مجدداً، لكن هذه المرة بسبب حياتها العاطفية وليس أعمالها الفنية.

فقد رُصدت إفريم ألاسيا برفقة حبيبها الممثل التركي بطل مسلسل “مرارة الحب” كرم أليشيك في المطار، في أول ظهور لافت لهما بعد الأنباء التي تحدثت عن منحهما علاقتهما فرصة جديدة عقب فترة من الانفصال والتباعد. ورغم عودة الثنائي إلى الواجهة معاً، لفتت ملامح الجدية وعدم الارتياح التي بدت على وجه ألاسيا انتباه المتابعين وعدسات المصورين حين تجاهلت الجميع بغضب.

وتُعد قصة حب إفريم ألاسيا وكرم أليشيك من أكثر العلاقات التي أثارت اهتمام الجمهور التركي خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأت شرارة الحب بينهما قبل نحو عامين أثناء تعاونهما في مسرحية “هل ينتهي الحب؟”، حيث تحولت الكيمياء الفنية بينهما إلى علاقة عاطفية حقيقية سرعان ما تصدرت عناوين الصحف والمجلات الفنية.

لكن العلاقة لم تسر دائماً على وتيرة واحدة، إذ شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المنعطفات بين الانفصال والمصالحة، وسط تقارير متكررة تحدثت عن خلافات في وجهات النظر بين الطرفَين. كما زادت بعض المنشورات المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حدة التكهنات حول مصير العلاقة، خاصة بعدما ارتبط اسماهما مراراً بأخبار الانفصال والعودة.

وفي إحدى المحطات التي شغلت وسائل الإعلام التركية، ترددت معلومات عن انتهاء العلاقة بشكل كامل، بالتزامن مع إلغاء عروض جديدة كانت مقررة لمسرحية “هل ينتهي الحب؟” حينها، الأمر الذي عزز آنذاك الشائعات حول وجود توتر بين النجمين.

إلا أن ظهورهما الأخير معاً بدا وكأنه رسالة واضحة تؤكد أن الحب ما زال قادراً على تجاوز الخلافات، وأن الثنائي قرر فتح صفحة جديدة بعيداً عن التكهنات التي لاحقتهما خلال الأشهر الماضية.

ويترقب جمهور “شراب التوت” ومتابعو النجمين ما إذا كانت هذه العودة ستشكل بداية مرحلة أكثر استقراراً في علاقتهما، أم أن قصة الحب التي عاشت الكثير من التقلبات ستشهد فصولاً جديدة في المستقبل؟