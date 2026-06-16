هل تجاوز بروكلين بيكهام كل الخطوط؟.. ديفيد وفيكتوريا مدمّران بعد سخريته منهما أمام الملايين

دبي - فريق التحرير: اندلع جدل واسع داخل عائلة ديفيد وفيكتوريا بيكهام، بعد ظهور ابنهما الأكبر بروكلين في إعلان دعائي ساخر اعتُبر أنه يلمّح إلى الخلاف العائلي المستمر، ما أثار صدمة كبيرة داخل العائلة.

وبحسب مقربين من الأسرة، فإن ديفيد وفيكتوريا “مدمَّران” من الخطوة، فيما وصفت مصادر حالة شقيقته هاربر وأجدادهما بأنها “لا تُحتمل”، خاصة بعد أن ظهر بروكلين في فيديو ترويجي مع شركة توصيل، يتناول فيه بشكل ساخر فكرة ابتعاده عن عائلته.

الفيديو الذي نُشر على إنستغرام أظهر بروكلين وهو يلمّح إلى مشاهدته كأس العالم من منزله بسبب “قصة طويلة”، ما اعتُبر رسالة مبطنة إلى عائلته، وأثار موجة انتقادات واسعة من المتابعين الذين اتهموه باستغلال الخلاف العائلي لتحقيق مكاسب إعلامية.

كما أشارت التقارير إلى أن الإعلان تضمن رسائل رمزية إضافية، بينها إشارات إلى انقطاع التواصل العائلي، بينما تواجه العائلة في الوقت نفسه تصاعداً في التوتر بين الطرفين، وسط تبادل الاتهامات حول تفاصيل زيارة شقيقته هاربر له ومغادرتها لمنزله بعد ثوانٍ من وصولها لأنه لم يكن موجودًا هناك.

في المقابل، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الإعلان غير لائق ويستغل الخلافات العائلية، بينما يصر مقربون من العائلة على أن ما يحدث مؤلم ويزيد من عمق الأزمة بين الطرفين.

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