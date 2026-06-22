فضيحة مخدرات تُطيح بالممثل ايرديم كاينارجا بطل “بحر النار”… فمن البديل؟

دبي - فريق التحرير: شهدت كواليس المسلسل التركي المرتقب “بحر النار”، المقرر عرضه عبر منصة “تابي” الرقمية، تطورات متسارعة ومفاجئة أدت إلى تغيير جذري في قائمة أبطاله.

فقد تقرر رسميًا استبعاد الممثل ايرديم كاينارجا من بطولة المسلسل وفسخ عقده بالكامل، وذلك بعد مداهمة الشرطة موقع التصوير واحتجازه للاشتباه في تعاطيه المخدرات. وقد تم أخذ عينات منه لإخضاعها للفحوص اللازمة قبل إطلاق سراحه لاحقًا، ما دفع شركة الإنتاج إلى اتخاذ قرار سريع بحذف جميع مشاهده المصورة.

وفي محاولة لإنقاذ العمل ومواصلة التصوير دون تأخير، تعاقدت الشركة المنتجة مع النجم مصطفى مارت كوتش ليكون البديل الرسمي في البطولة، حيث سيخوض تحديًا تمثيليًا استثنائيًا من خلال تجسيد شخصيتين مختلفتين تمامًا ضمن أحداث المسلسل، هما “غاليب” و”نزيه”.

يُذكر أن مسلسل “بحر النار” مقتبس من رواية شهيرة تحمل الاسم نفسه، وتشارك في بطولته النسائية النجمة هازال فيليز، التي ستواجه بدورها تحديًا مماثلًا عبر تقديم شخصيتي “نيفا” و”دفران” في العمل.