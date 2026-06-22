خاص: أمسية فنية تحتفي بإرث زكي ناصيف في الذكرى الـ١١٠ لولادته

دبي - فريق التحرير: تُقام مساء السبت ٤ تموز/يوليو ٢٠٢٦، أمسية فنية خاصة بعنوان “صوت الوطن… حين يُغنّي الجمال”، احتفاءً بالذكرى الـ١١٠ لولادة الموسيقار والمطرب اللبناني الراحل زكي ناصيف، وذلك في المدرج الروماني في زوق مكايل عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتُنظَّم الأمسية من قبل فيلوكاليّا وبرنامج زكي ناصيف في الجامعة الأميركية في بيروت، تكريمًا لمسيرة أحد أبرز رواد الأغنية اللبنانية، الذي ترك إرثًا فنيًا غنيًا لا يزال حاضرًا في الوجدان اللبناني والعربي.

وتُحيي الحفل جوقة فيلوكاليّا بمرافقة فرقتها الموسيقية، من خلال مجموعة مختارة من أعمال زكي ناصيف التي جسّدت حب الوطن وأسهمت في ترسيخ الهوية الموسيقية اللبنانية عبر الأجيال.

ويشارك في الأمسية كل من الفنانة رفقا فارس، وفرقة برجا للفنون الشعبية، فيما تحلّ السيدة زينة صالح كيالي ضيفة شرف على الحفل. كما يتولى التوزيع الموسيقي الموسيقي إياد كنعان، وتقود الأمسية الأخت مارانا سعد.

وتأتي هذه الأمسية لتجدد الاحتفاء بمسيرة زكي ناصيف، الذي شكّلت أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى اللبنانية، ورسّخت قيم الجمال والانتماء والوطنية في الذاكرة الفنية العربية.