بالبوستر الرسمي.. انطلاق العد التنازلي لمسرحية “الساحل الشرير”

دبي - فريق التحرير: كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن البوستر الرسمي لمسرحية “الساحل الشرير”، أولى عروض فرقة “سوكسيه” على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، والتي يتولى إخراجها أيضًا.

وتصدّر عبد الباقي البوستر، إلى جانب أحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير.

وكان أشرف عبد الباقي قد أعلن في وقت سابق عودة فرقة “سوكسيه” إلى خشبة مسرح بورتو مارينا، ضمن موسم صيفي استثنائي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية. وشارك جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو استعرض فيه كواليس وتجهيزات المسرح، في إشارة إلى اقتراب انطلاق العروض.

وعلّق على الفيديو قائلًا: “المسرح راجع الساحل.. استنوا “سوكسيه” على مسرح بورتو مارينا قريبًا، مع موسم استثنائي يجمع بين العروض المسرحية، والحفلات الغنائية، والستاند أب كوميدي، ومسرح العرائس. وهنعلن قريب جدًا عن كل التفاصيل والمواعيد، فخليكم جاهزين”.

تدور أحداث مسرحية “الساحل الشرير” في إطار كوميدي، حيث تتناول المفارقات الاجتماعية التي يشهدها الساحل الشمالي بطريقة ساخرة.

ويشارك في بطولة العمل كل من أشرف عبد الباقي، أحمد عبد الوهاب، كارولين عزمي، كريم عفيفي، إبرام سمير وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي.