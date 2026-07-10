إنجاز جديد لفيكتوريا بيكهام… والصدمة في الصورة العائلية

دبي - فريق التحرير: احتفلت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام بإطلاق متجرها (Pop-up) في مجمع “بال هاربور شوبس” شمال ميامي بيتش، وهو أول متجر مستقل لعلامتها التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، ويجمع تحت سقف واحد بين خطوط الأزياء ومستحضرات التجميل الخاصة بها.

وفي حين حرص أفراد العائلة على الحضور دعماً لفيكتوريا (٥٢ عاماً) في ليلتها الكبيرة، خطف غياب ابنها الأكبر بروكلين بيكهام الأنظار، ما أعاد تسليط الضوء على الخلافات التي تعصف بالعائلة الشهيرة.

وشهد الحفل حضوراً عائلياً لافتاً، إذ تواجد زوجها ديفيد بيكهام (٥١ عاماً)، وابنتهما هاربر (١٤ عاماً) التي لفتت الأنظار بإطلالة شبابية وشعر أشقر فاتح. كما حضر ابناهما روميو (٢٣ عاماً) وكروز (٢١ عاماً) برفقة حبيبتيهما كيم تيرنبول (٢٤ عاماً) وجاكي أبوستيل (٣٠ عاماً).

والتقطت العائلة صورة جماعية على درج المركز التجاري الشهير، إلا أن غياب بروكلين (٢٧ عاماً) كان الأكثر لفتاً للأنظار في اللقطة.

أما سبب الغياب، فليس مفاجئاً، إذ لم يظهر بروكلين في أي مناسبة عائلية منذ يناير الماضي، حين نشر رسالة مطولة عبر “إنستغرام” انتقد فيها والدَيه علناً.

ويعود سبب القطيعة، بحسب التقارير المتداولة، إلى خلاف حاد خرج إلى العلن مطلع هذا العام، حيث اتهم بروكلين، الذي يعمل في مجال الطهي، والدَيه بمحاولة التأثير سلباً على علاقته بزوجته الممثلة والوريثة نيكولا بيلتز (٣١ عاماً)، والسعي إلى إفساد زواجهما.

كما ادعى أن والدَيه حاولا عرقلة هذا الارتباط حتى قبل إقامة حفل زفافه الفاخر في بالم بيتش عام ٢٠٢٢.

وكان بروكلين قد كتب في رسالته: “لا أريد المصالحة مع عائلتي. أنا لا أخضع لسيطرة أحد، بل أدافع عن نفسي للمرة الأولى في حياتي”.

وفي المقابل، ورغم التقارير التي تحدثت عن شعور ديفيد وفيكتوريا بالحزن الشديد بسبب هذه القطيعة، فإنهما التزما الصمت ولم يعلّقا علناً على اتهامات ابنهما الأكبر حتى الآن.

يُذكر أن متجر فيكتوريا بيكهام الجديد في ميامي سيستقبل عشاق الموضة حتى ٣٠ سبتمبر المقبل.

وأعربت كارولين ترافيس، المديرة التسويقية لـ”بال هاربور شوبس”، عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أنها تعكس التوسع العالمي المدروس للعلامة التجارية الفاخرة، وتقدّم تجربة جديدة ومميزة لزوار المركز التجاري.