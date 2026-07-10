بالصور: ما فعلته بريانكا شوبرا في ويمبلدون أصبح حديث الجمهور… والسبب نيك جوناس

دبي - فريق التحرير: رغم غياب الفنان نيك جوناس عن مرافقة زوجته، الممثلة بريانكا شوبرا، خلال حضورها بطولة “ويمبلدون” للتنس في العاصمة البريطانية لندن، فإنه نجح في مشاركتها الأجواء الحماسية بفضل التكنولوجيا.

ورصدت الكاميرات شوبرا (٤٣ عاماً) وهي تجلس في المقصورة الملكية خلال فعاليات اليوم الحادي عشر من البطولة، يوم الخميس ٩ يوليو. وأثناء متابعتها للمباراة، شوهدت بريانكا وهي تجري اتصالاً مرئياً عبر تطبيق FaceTime مع زوجها نيك جانوس، قبل أن تدير شاشة هاتفها في لقطة عفوية لتمنحه، كما للحاضرين من حولها، رؤية مباشرة لأرض الملعب وأجواء المنافسة.

وتألقت شوبرا خلال الحدث بإطلالة أنيقة حملت توقيع دار “رالف لورين”، وجلست في المدرجات إلى جانب النجمتين ليلي جيمس وسينثيا إيريفو، حيث تابعت مباراة نصف نهائي فردي السيدات بين اللاعبتين كوكو غوف وكارولينا موتشوفا.

وأظهرت الصور تفاعلاً كبيراً وانفعالات عفوية من بريانكا مع مجريات المباراة، التي انتهت بفوز موتشوفا بعد شوط كسر التعادل في المجموعة الثالثة.

وعلى الصعيد الفني، يأتي هذا الظهور بعد فترة وجيزة من الإعلان رسمياً عن استعداد بريانكا شوبرا لبطولة فيلم الإثارة والتشويق الجديد “Reset”، الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة، تجسد شخصيتها بريانكا شوبرا، تستيقظ في قلب البرية، بعيداً عن مظاهر الحضارة بعدة أيام، من دون أي ذاكرة تفسر لها كيف وصلت إلى هناك. وتجد أن فرصتها الوحيدة للنجاة تكمن في الثقة بغريب ساحر، يجسده أورلاندو بلوم، قد لا يكون الشخص الذي يدّعيه.