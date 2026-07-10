من الغموض إلى الرومانسية.. جديد “mbc شاهد”

دبي - فريق التحرير: في خلطة تجمع بين الأفلام السينمائية العربية وأحدث الأعمال الدرامية، تجمع “MBC شاهد” كوكبة من النجوم في باقة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تلامس المشاعر الإنسانية المتقلبة بين الخيانة، الحب، والبحث عن الحقيقة في شهر يوليو الحالي، في قصص وحكايات متنوعة، وبرؤى إخراجية سينمائية ونصوص درامية جاذبة.

“حين لا يرانا أحد”.. عندما يصبح الانتقام فخاً للأشقاء

لعبة انتقام مليئة بالغموض والأسرار، تقلب الموازين في حياة ثلاثة أشقاء، تضطرهم لعيش حيوات مزدوجة ضمن الدراما الخليجية التشويقية “حين لا يرانا أحد”، فكرة علي بدر رضا، قصة وسيناريو وحوار نور البدري وإخراج محمد سمير، وأغنية المقدمة الخاصة بالمسلسل أداها الفنان حمزة نمرة، وهي من كلمات وألحان خالد عصام وتوزيع ماهر الملاح. يضم كوكبة من الممثلين الخليجيين منهم جاسم النبهان، وخالد أمين، ومحمد العجيمي، وحمد أشكناني، وعبد الله بهمن، وإيمان الحسيني، وأريج العطار، وحنين حامد، وشوق الموسوي، وعبد العزيز الحسن، وإيمان العلي وآخرين..

يرصد العمل قصة ثلاثة أشقاء يتنكرون في هويات مزيفة، بهدف الانتقام لأبيهم، إثر خيانة غيرت مصيرهم، لكن مع كل نجاح يحققونه، تزداد اللعبة تعقيدًا، وتبدأ الحقيقة بالتشوه حتى يفقدوا القدرة على التمييز بين العدالة والانتقام، وبين ما هو صواب وما هو خطأ.

يناقش مسلسل “حين لا يرانا أحد” بجرأة الجوانب الخفية في يوميات الشخصيات والصراعات النفسية التي يمرون بها. تتشابك الخيوط الدرامية لتكشف كيف يمكن لسر واحد أن يقلب حياة الجميع رأساً على عقب. يتميز العمل برؤية إخراجية سينمائية ونص مكتوب بذكاء يركز على التفاصيل الدقيقة، مع أداء تمثيلي يحبس الأنفاس ويجسد المشاعر الإنسانية المتقلبة بين الخوف، الخيانة، والبحث عن الحقيقة.

يعرض مسلسل “حين لا يرانا أحد” حالياً على “MBC شاهد”..

“نورة”.. قصة سعودية ملهمة تكشف سحر الفن والإبداع

رحلة ملهمة في إحدى القرى النائية في المملكة العربية السعودية، تكتشف سحر الفن والإبداع في فيلم “نورة” من كتابة وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبد الله السدحان وآخرين.

قصة سعودية مؤثرة تعود بنا إلى تسعينات القرن الماضي، وتدور أحداثها في قرية نائية بسيطة في السعودية، حيث يصل مدرس جديد إلى المنطقة ويلتقي بامرأة تُدعى (نورة)، ويكتشفان أهمية الفن والإبداع.

“قصة سعودية مؤثرة تعود بنا إلى تسعينات القرن الماضي، وتدور أحداثها في قرية نائية وبسيطة…”

ويرصد العمل قصة نادر، الفنان الذي تخلى عن الرسم وانتقل لتعليم الأطفال في قرية في غرب السعودية، وبين نورة، الشابة التي تعيش مع شقيقها الصغير نايف حياة مستقلة، بعد أن تُوفي والداهما في حادث سير عندما كانت صغيرة، وتتناول أحداث الفيلم علاقة اكتشاف فني بين نادر ونوره. يذكر أن الفيلم هو من الأفلام التي اختيرت رسمياً في مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة تنويه خاص من لجنة التحكيم في المهرجان، كما حصد جائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

فيلم “نورة” متوافر حالياً على “MBC شاهد”..

“ولنا في الخيال.. حب!” بين الواقع والاعتزال

أستاذ جامعي انطوائي يجد نفسه متورطاً في حب إحدى طالباته، فهل يعترف لها بحبه أم يهرب مرة أخرى إلى عزلته، في الفيلم السينمائي “ولنا في الخيال.. حب!” من تأليف وإخراج سارة رزيق. يرصد الفيلم قصة يوسف، أستاذ جامعي انطوائي، يحاول أن يعيش في عالمه الخاص، بهدوء وعزلة، لكن دخول الطالبة وردة، إلى عالمه يقلب الموازين. وبينما تسعى لإصلاح علاقتها بحبيبها، يجد يوسف نفسه يتورط تدريجيًا في مشاعرها وصراعاتها.

ومع تداخل الأوهام بالحقائق، في قلب مثلث عاطفي معقد، تستيقظ داخله مشاعر كان يظن أنها انطفأت منذ زمن. يجمع الفيلم أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب وآخرين.

يُعرض فيلم “ولنا في الخيال.. حب!” على “MBC شاهد” اعتباراً من 16 يوليو.

“النويلاتي”.. أسرار ومؤامرات وخيانات في عالم مليء بالقسوة والظلم

بعد هروبه من سجن حيث الطاعون والظلام، يجد الغواص نفسه في مكان أكثر قسوة هو عالم “النويلاتية”، المدينة التي لا ترحم. متنكرًا في هوية “النويلاتي، ضمن الدراما السورية “النويلاتي” من تأليف وسيناريو وحوار عثمان حجي وإخراج يزن هشام شربتجي. يرصد العمل كيف ينطلق الرجل في رحلة بحث محفوفة بالمخاطر عن زهرة، ويفاجأ بحقائق تقلب الموازين. وبين خيانة صديق قديم، ومطاردة تاجر المدينة القاسي “صلاح بك” الذي لا يعرف الرحمة، يجد نفسه في دوامة من المؤامرات حيث يخفي الجميع أسراراً.

يضم الفيلم سامر المصري، ديما قندلفت، محمد حداقي، فادي صبيح، نادين تحسين بك، رامز الأسود، حسين عباس، غزوان الصفدي، طارق مرعشلي، علاء قاسم، هشام كفارنة، وائل زيدان بمشاركة فايز قزق، وفاء موصللي وأمانة والي وآخرين.

تُعرض الدراما السورية “النويلاتي” على “MBC شاهد”، اعتباراً من 26 يوليو.

“وينك من زمان”.. بدايات تولد من رحم الصدفة

حادث مفاجئ يشعل قصة حب خاصة بين دلال وطلال في الدراما الاجتماعية الرومانسية “وينك من زمان”، من توقيع المخرجة كوثر يونس، وبطولة ناصر الدوسري وفرح الصرّاف، أحمد النجّار، زينب بهمن، يوسف بن علي، ضاري الرشدان، مرام البلوشي، نورة فيصل، إبراهيم الحبابي، آلاء حسن، عبد القدوس إسماعيل، سليمان المرزوق، معتز التوني، محمد ميرزا، محمد عاشور، حبيب التميمي، محمد الزنكي. تدور القصة حول دلال، الشيف الطموحة، وطلال الذي يحاول استعادة توازنه ويحاول التعافي بعد خروجه من علاقة مؤذية. يجمع بينهما حادث غير متوقع يشكل بداية لقصة حب تنمو سريعاً، لكن هل ينجحان في أن يتوجا قصة حبهما بالزواج خصوصاً بعد ظهور فوارق واضحة بين شخصيتيهما، مما يخلق سلسلة من الخلافات التي تهدد استمرار العلاقة؟

يذكر أن “وينك من زمان”، من كتابة يوسف بن علي، شوق المضف وآمون عثمان، وإخراج كوثر يونس.

تُعرض الدراما الاجتماعية “وينك من زمان” على “MBC شاهد”، اعتباراً من 30 يوليو.