جان يامان يفتح صفحة جديدة في روما… والكوميديا عنوان مرحلته المقبلة

دبي - فريق التحرير: بدأ النجم التركي جان يامان تصوير مسلسله الجديد “الأخ” (Bro) في العاصمة الإيطالية روما، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الفنية، ينتقل فيها من أجواء الأكشن والرومانسية إلى عالم الكوميديا.

ويأتي العمل من إنتاج مشترك بين شركتي لوكس فيديو وأمازون إم جي إم ستوديوز لصالح منصة برايم فيديو إيطاليا، ويتكوّن من ٨ حلقات تنتمي إلى نوعية الكوميديا الثنائية، التي تعتمد على العلاقة بين شخصيتَين متناقضتَين ومواقفهما الطريفة.

ويجسّد جان يامان في المسلسل شخصية ريكاردو ريدولفي، وهو محامٍ ناجح يتمتع بذكاء كبير لكنه يواجه صعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية، فيما يؤدي جوفاني ناستا دور شقيقه غير الشقيق نيكولا ريدولفي، الذي يتميّز بشخصية مختلفة تماماً عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول شقيقين غير شقيقَين يجدان نفسيهما مضطرَين للعمل معاً من أجل الحفاظ على مكتب المحاماة العائلي، ضمن قصة تجمع بين الكوميديا والعلاقات العائلية والثقة وروابط الأخوة، مع وجود خط رومانسي يضيف بعداً جديداً للأحداث.

ويمثل “الأخ” تحولاً لافتاً في مسيرة جان يامان، الذي يبتعد هذه المرة عن أدوار الحركة والمواجهات، ويخوض تجربة كوميدية مختلفة. وكان الفنان قد أشار سابقاً إلى أن خلفيته الأكاديمية في دراسة القانون وخبرته السابقة كمحامٍ ساعدتاه في بناء شخصية المحامي التي يقدمها في العمل.

ويتولى إخراج المسلسل كل من ريكاردو دونا وتوبياس كامبانا، على أن يستمر التصوير في روما طوال فصل الصيف، بينما يُرتقب عرض المسلسل عبر منصة برايم فيديو خلال عام ٢٠٢٧.