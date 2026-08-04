نجمة مسلسل “امرأة” تقاضي ابنتها في المسلسل التي اتهمتها علنًا بتدمير حياتها

دبي - فريق التحرير: بعد الجدل الواسع الذي أثارته اتهامات الممثلة التركية الشابة كوبرا سوزغون، الشهيرة بدور “نيسان” في مسلسل “امرأة”، خرجت النجمة أوزجي أوزبيرينجي عن صمتها، وردّت للمرة الأولى على ما وُجّه إليها من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أوزجي، التي جسّدت شخصية “بهار تشيشملي” في مسلسل “امرأة”، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أنها لا تملك أي علاقة أو تدخل في القضية، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها “بشكل غير منطقي” داخل هذا الملف، رغم عدم ارتباطها به.

وقالت أوزجي إنها اختارت الصمت طوال الفترة الماضية بهدف حماية طفلة صغيرة ومنع تعرّضها لأي أذى إضافي، مؤكدة أنها كانت تدرك منذ البداية حساسية الموضوع، وأن المسائل المتعلقة بالصحة النفسية والخصوصية لطفلة لا يجب أن تتحول إلى مادة للتداول الإعلامي.

وأضافت أنها حرصت على التعامل مع القضية بهدوء ومسؤولية بعيدًا عن الغضب أو تبادل الاتهامات، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن صمتها لا يعني قبولها بالادعاءات الموجهة إليها أو عدم امتلاكها ردًا عليها.

ونفت النجمة التركية بشكل قاطع صحة جميع الاتهامات التي طالتها، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، وأنها لن تصدر أي تصريحات إضافية حول القضية خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

وفي ختام بيانها، دعت أوزجه الجميع إلى التعامل مع القضية بحساسية، مع التأكيد على ضرورة وضع مصلحة الطفلة وحقوقها في المقام الأول.

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