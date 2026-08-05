حالة جماهيرية غير مسبوقة في طرابزون تركيا استعدادًا لاستقبال محمد صلاح

دبي - فريق التحرير: في واحدة من أبرز مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية، عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر المشهد، بعدما أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا توصله إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب ليفربول السابق، في صفقة أثارت اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم.

ويأتي انتقال صلاح بعد واحدة من أنجح التجارب في مسيرته الاحترافية، إذ عاش سنوات حافلة مع ليفربول، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يفتح صفحة جديدة في الدوري التركي.

وكان اسم صلاح قد ارتبط بطرابزون سبور خلال الفترة الماضية، بعدما تداولت تقارير تركية أنباء عن اقترابه من النادي، بالتزامن مع هتافات جماهير الفريق باسمه خلال احتفالات الذكرى الـ٥٩ لتأسيس النادي، حيث عبّرت الجماهير عن حماسها الكبير لانضمامه، كما انتشرت أغنية خاصة ترحيبًا به. (http://www.instagram.com/p/DbpZ8v8I7Xg/)

ووفقًا لما تم تداوله، فقد قدّم النادي التركي عرضًا يمتد لعامين بقيمة تتراوح بين ١٦ و١٧ مليون يورو، إضافة إلى منحه ٢٠٪ من عائدات مبيعات القمصان، فيما أشارت التقارير إلى موافقة وكيل أعمال اللاعب على الشروط، بانتظار استكمال الإجراءات النهائية.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح إلى صالة الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا اليوم الأربعاء، على أن يتوجه مساء اليوم نفسه إلى مدينة طرابزون.

وبحسب جدول الوصول المعلن، سيخضع صلاح للفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة فور وصوله إلى إسطنبول، قبل السفر إلى طرابزون لاستكمال مراسم انضمامه إلى الفريق، فيما أعلن النادي أنه سيكشف خلال اليوم الأربعاء عن جميع تفاصيل الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة وسط ترقب جماهيري كبير، بعدما تحولت صفقة انتقال محمد صلاح المحتملة إلى حديث الشارع الرياضي التركي، خاصة مع الحفاوة التي أظهرها جمهور طرابزون تجاه النجم المصري.

محمد صلاح يظهر بقميص فريقه الجديد طرابزون سبور في الطائرة.