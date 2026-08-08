الكشف عن سبب غياب فيكتوريا بيكهام عن حفل زفاف “ميل سي” رغم حضور باقي عضوات Spice Girls

دبي - فريق التحرير: كشفت النجمة البريطانية “ميل سي” عن السبب الحقيقي وراء غياب زميلتها في فرقة Spice Girls، فيكتوريا بيكهام، عن حفل زفافها، رغم حضور باقي عضوات الفرقة.

وكانت ميل سي (٥٢ عاماً) قد تزوجت من عارض الأزياء الأسترالي كريس دينغوال، في ١٨ تموز/يوليو، خلال حفل زفاف حميم أُقيم في الريف الإنجليزي، بحضور ميل بي، إيما بونتون، جيري هاليويل، فيما لفت غياب فيكتوريا بيكهام أنظار الجمهور.

وفي مقابلة مع إذاعة KIIS 106.5 الأسترالية، أوضحت “ميل سي” أن فيكتوريا كانت حزينة لعدم تمكنها من الحضور، وقالت: “كانت فيكتوريا محبطة جداً لأنها لم تستطع التواجد. كانت برفقة ديفيد في نيويورك بسبب نهائي كأس العالم.”

وأضافت: “حاولت الاعتذار عن هذا الالتزام، وهي ليست من أكبر مشجعات كرة القدم، ولن تمانع أن أقول ذلك، لكن العائلة كانت هناك، وكان على ديفيد الوفاء بالتزاماته بصفته سفيراً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).”