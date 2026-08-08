بعد أيام قليلة من طرحها.. أغنية “أصالة” تحصد أول نجاحات تعاون الأم وابنتها

دبي - فريق التحرير: في خطوة لافتة تجسّد التناغم العائلي والفني، حققت الأغنية الجديدة للفنانة السورية أصالة نصري، التي تحمل عنوان “أصالة”، نجاحًا لافتًا بتخطيها حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” على منصة يوتيوب.

وتكتسب الأغنية أهمية خاصة، كونها تمثل أول تجربة رسمية لشام الذهبي، ابنة أصالة نصري، في مجال الإنتاج الغنائي والموسيقي. وبدأت فكرة المشروع الفني بالتبلور لدى شام منذ صيف عام ٢٠٢٤، إذ رغبت في تقديم والدتها بأسلوب مبتكر وإطلالة غنائية مختلفة تبتعد عن المألوف.

وفي تعليقها على العمل الجديد، أعربت أصالة عن سعادتها الكبيرة واشتياقها للغناء مجددًا باللهجة السورية، التي وصفتها بأنها “لهجة أهلها وأرضها”، مشيرةً إلى أنها اشتاقت إليها بعد سنوات من السفر والتنقل التي أثرت في لهجتها.

كما وصفت أصالة هذا العمل بأنه “هدية من شامي”، في إشارة إلى ابنتها شام الذهبي.

وتضم الأغنية كلمات تعبّر عن قوة الشخصية والوفاء، ومن بينها: “سودًا من بعده الليالي.. وأنا من اسمي أصالة يعني ما أخون الوعد”.

وحظيت الأغنية بحملة ترويجية قادتها شركة “روتانا” وشام الذهبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تعزيز انتشارها وتحقيقها تفاعلًا لافتًا منذ طرحها.