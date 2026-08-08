يوري مرقدي يعود بمفاجأة موسيقية ويكشف تفاصيل ألبومه الجديد

دبي - فريق التحرير: تحدّث الفنان اللبناني يوري مرقدي عن تحضيراته لألبومه الجديد، الذي يعكف على إنجازه خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود ويُعرض عبر فضائية «Modern MTI».

أسباب غياب يوري مرقدي عن الغناء

وقال يوري مرقدي: “غبت فترة طويلة بسبب عملي الدائم في الإعلانات، وهو شغلي الأساسي. أصبح لديّ عمل ومسؤوليات أكبر، وبصراحة السبب الثاني أنني في فترة لم أعد أجد صوتي وهويتي في الأغاني التي أقدمها. كان لازم أبتعد وأجلس في الاستوديو وأعمل. أي إنسان يمشي في الطريق، كل فترة لابد أن يقف وينظر إلى شماله ويمينه، وهناك احتمال كبير أن يشرد عن الطريق الأساسي. شعرت أن هذا ما حدث معي بعض الشيء”.

ألبوم يوري مرقدي الجديد

وأضاف مرقدي: “اشتغلت حتى انتهيت من الألبوم الجديد في الاستوديو الخاص بي، وبه حصة كبيرة من الأغاني المصرية، ٧ أغنيات. أشعر أنه يشبهني وراضٍ عنه. الألبوم يتكون من ١٢ أغنية. أنا أكتب وألحن وأوزع في الاستوديو الخاص بي، وأقول هذه الجملة ليس انتقاصًا من أحد، إنني لست مغنيًا أو مطربًا، أنا أكتب وألحن وأشارك أفكاري في الحياة وما حدث معي، وهذه هي الوسيلة التي أعبّر بها”.

وتابع يوري: “أكيد هناك أغانٍ أخذتها من حبيب القلب عمرو مصطفى، مثل “بحبك موت”، وخالد تاج الدين، لأنني وقتها كنت أريد تقديم أغنية مصرية ولم أرد أن أخاطر. إنما أغاني الألبوم الجديد المصرية التي كتبتها تشبهني بالكلمات والألحان. والألبوم الجديد كله من كلماتي وألحاني وتوزيعي وتسجيلي في الاستوديو. نحن في مرحلة التواصل مع شركات الموسيقى، والهدف الأساسي أن تكون لديها الرؤية نفسها التي لديّ عن الألبوم. هو ألبوم ليس عاديًا، وأخذ فترة في التفكير بطريقة طرح الأفكار بالكلمات واختيار نوع الموسيقى المتطورة”.

واستطرد مرقدي: “عندما بدأت عام ٢٠٠١ بأغنية “عربي أنا”، غيّرت في الموسيقى وطريقة التوزيع الحديثة، ومن بعدها أصبح هناك الكثير من الموزعين والأفكار الموسيقية الجديدة والرائعة”.

غناء يوري مرقدي باللغة العربية الفصحى

وعن إمكانية الغناء باللغة العربية الفصحى، كما فعل في أغنيته الشهيرة “عربي أنا”، قال: “الألبوم الجديد به أغانٍ باللغة العربية الفصحى، بالتأكيد ستكون أغنيتين أو ثلاثًا. زوجتي تسألني: لماذا اخترت كتابة هذه الأغنية بالمصرية أو الفصحى أو اللبنانية؟ وأقول لها: لا أعتقد أن من يكتب هو الذي يختار، الكلمات هي التي تختاره ليكتبها”.

يوري مرقدي والعودة إلى التمثيل في مصر

واختتم يوري مرقدي حديثه قائلًا: “التمثيل كان وسام شرف بالنسبة لي عندما مثلت فيلم “الحياة منتهى اللذة” مع الفنانين الرائعين، والصدى الذي حققه الفيلم. وبعده جاءني ورقا عمل، قرأتهما واستشرت أشخاصًا أعرفهم في مجال التمثيل في مصر. المشكلة يمكن أن تكون مثل “عربي أنا”، البداية كانت مع نخبة، وبهذا الفيلم صعب عليّ أن أخاطر بتقديم عمل يكون دون المستوى. وهذا ليس معناه أنني لن أجرب، والأكيد أنني “كتير عبالي” أرجع إلى السينما المصرية، لأنها حلم لي منذ صغري. لم أتخيل في حياتي تقديم فيلم مصري مع هذه النخبة”.