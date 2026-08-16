بالصور: بروس ويليس في زفاف ابنته تالاولا.. حضوره رغم المرض يختصر كل المشاعر

دبي - فريق التحرير: كشفت تالاولا ويليس، ابنة النجم بروس ويليس وديمي مور، عن تفاصيل مؤثرة من حفل زفافها على الموسيقي جاستن آسي، الذي أُقيم في ٨ آب/أغسطس في حديقة منزل عائلتها بولاية أيداهو، مؤكدة أن إحدى لحظات الحفل ستبقى محفورة في ذاكرتها إلى الأبد.

وشهد حفل الزفاف لحظات عاطفية مؤثرة، بعدما حرص بروس ويليس على الحضور إلى جانب ابنته ومشاركتها هذه المناسبة الاستثنائية، وسط حضور أفراد عائلة ويليس، وفقًا لما أوردته مجلة “فوغ”.

وعلى الرغم من معاناته المستمرة مع الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، حرص بروس ويليس على التواجد والتفاعل مع أجواء الاحتفال، ما أضفى لمسة إنسانية وعائلية مؤثرة على المناسبة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة جمعت بروس ويليس بابنته تالاولا وزوجها جاستن، ظهر فيها بروس واقفًا بينهما، وهو يحتضن ابنته بحنان، في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

ولم يقتصر زفاف تالاولا وجاستن على الأجواء الرومانسية واللحظات العائلية المؤثرة، إذ شهد الحفل مفاجأة استثنائية تمثلت في مشاركة كريس مارتن، نجم فرقة كولدبلاي، في مراسم الزفاف، حيث قدّم أداءً خاصًا مع انطلاق الحفل.

وقالت تالاولا في مقابلة مع مجلة “فوغ البريطانية”، نُشرت في ١٤ آب/أغسطس: “كانت الجملة الأولى من الأغنية: تالاولا وجاستن يسيران نحو المذبح. سقط فكي من شدة المفاجأة، فأنا أحب كولدبلاي بشدة منذ أن كنت في المرحلة المتوسطة. وفي الواقع، اخترت أغنيتهم “A Message” لأمشي على أنغامها نحو المذبح قبل لحظات فقط”.

وكشفت أن هذه المفاجأة كانت هدية من والدتها ديمي مور، التي أرادت أن تضفي لمسة خاصة على يوم ابنتها.

وأضافت تالاولا: “والدتي نجحت في تدبير أمر مذهل من خلال تنظيم هذه المفاجأة كهدية، وبدأ جاستن وأنا نضحك من شدة سعادتنا. لن أنسى تلك اللحظة أبدًا”

وخلال تبادل العروسين عهود الزواج التي كتباها بنفسيهما، قالت تالاولا إنه “لم تكن هناك عين جافة” بين الحاضرين من شدة التأثر.

وأضافت: “لكنني لا أستطيع أن أجزم بذلك، لأن عينيّ كانتا مثبتتين على الرجل الذي يقف أمامي. وبأيدٍ مرتجفة، تبادلنا الخواتم، وبعد إعلاننا عروسًا وعريسًا، حملني جاستن وأنزلني عن المنصة بحركة واحدة سلسة، ثم احتضنني وقبّلني، وبعدها بدأنا نحن الاثنان بالهتاف وسط مجموعة جميلة من أصدقائنا وأفراد عائلتنا”.

وبعد أن بدأت علاقتهما عام ٢٠٢٣، وقّع تالاولا وجاستن وثيقة زواجهما بحضور ديمي مور وشقيقتها سكوت ويليس كشاهدتين، قبل أن يتوجها إلى حفل الاستقبال، حيث تولت صديقتهما سامانثا رونسون مهمة تنسيق الموسيقى.

واسترجعت تالاولا تلك اللحظات قائلة: “كنا نصرخ من شدة الفرح أمام هذا المشهد السريالي والرائع الذي كان يتكشف من حولنا”، مضيفة أن حفل الزفاف كان “أكثر روعة مما كنت أحلم به حتى في أعنف أحلامي”.