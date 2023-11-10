الآن يمكن استخدام سيارة لوسيد إير لإعادة شحن سيارات تيسلا

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة لوسيد للتو عن محول RangeXchange جديد من مركبة إلى مركبة (V2V) سيسمح للمالكين بشحن السيارات الكهربائية الأخرى باستخدام سيارة لوسيد إير الخاصة بهم، حيث تعرض شركة صناعة السيارات جهاز إير يعيد شحن سيارة تيسلا موديل S.

كيف يمكن استخدام سيارة لوسيد إير لإعادة شحن سيارات تيسلا

تتراوح حزمة بطارية سيارة

Well well well! Who is left now? https://t.co/grxtravn5W — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) November 6, 2023

إير من 92 كيلووات في الساعة إلى 118 كيلووات في الساعة مع نطاق يصل إلى 830 كلم، اعتمادًا على مستوى القطع، مما يعني أن لديها الكثير من الطاقة التي يمكن توفيرها لمالك سيارة كهربائية آخر لا يمكنه العودة إلى المنزل بحالته الحالية للشحن. في لعبة السيارة الكهربائية “خاصتي أكبر من سيارتك”، لا تقوم شركة لوسيد بأي حركات لإظهار حجم… بطاريتها.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوسيد: “يسعدني أن تواصل لوسِد الابتكار، بفضل اندماجنا المتكامل بين البرامج والأجهزة، ويعد RangeXchange خطوة صغيرة لتعزيز سهولة الاستخدام اليومي للسيارة الكهربائية”، وتحديداً سيارة لوسيد إير.

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ويتم تمكين هذه الميزة من خلال تقنية الشحن ثنائي الاتجاه والبرمجيات الخاصة بشركة لوسيد، والتي تم تضمينها بالفعل في كل جهاز إير. يمثل RangeXchange المرة الأولى التي تستفيد فيها شركة لوسيد من تقنية الشحن ثنائي الاتجاه من Wunderbox، والتي تتيح تدفق الطاقة بسرعة تصل إلى 9.6 كيلووات. وهذا مشابه لصندوق الحائط من المستوى 2 الذي كان من الممكن تركيبه في منزلك.

وقال إيريك باخ، نائب الرئيس الأول للمنتج وكبير المهندسين في شركة لوسيد: “تم تصميم Wunderbox وهندسته داخليًا بواسطة شركة لوسيد، وهو أكثر بكثير من مجرد قطعة من الأجهزة التي تشحن حزمة البطارية”. “من إعطاء المركبات الكهربائية الأخرى دفعة مع RangeXchange اليوم، إلى التطبيقات المستقبلية المحتملة مثل الطاقة الاحتياطية من السيارة إلى المنزل، وتحسين وقت الاستخدام (TOU)، والطاقة من السيارة إلى الشبكة (V2G)، فإن نظام ثنائي الاتجاه الخاص بشركة لوسيد تتمتع تقنية الشحن بالقدرة على تحسين حياة عملائنا بشكل كبير”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان شركة لوسيد أنها ستتبنى موصل شحن تيسلا NACS في السيارات المستقبلية، وهو الأمر الذي سارع إيلون موسك إلى السخرية منه بمنشور واحد على X (تويتر سابقًا)، قائلًا: “لابد أن هذا كان بمثابة حبة مريرة يجب ابتلاعها”، وفي المستقبل، يمكن لشركة لوسِد أن تستخدم هذه التكنولوجيا لإعادة الطاقة إلى الشبكة، مما يخفف من الطلب الإضافي من المركبات الكهربائية.

وقال مايك بيل، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية في شركة لوسيد: “يعد RangeXchange مثالًا آخر على القيمة الهائلة التي يمكننا تقديمها من خلال تحديث البرنامج عبر الهواء لفترة طويلة بعد شراء العميل لسيارتنا”. “إن النهج الذي يتبعه هذا النظام في دمج الأجهزة والبرامج هو ما يسمح لنا بتقديم تحديثات القيمة المضافة هذه وهو ما يميز شركة لوسيد في صناعة السيارات”.

وفي الختام، يمكن للعملاء شراء محول كابل الشحن RangeXchange مباشرة من شركة لوسيد وسيتم تمكين القدرة على استخدامه من خلال تحديث عبر الهواء.

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