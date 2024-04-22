شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 33 ألف مركبة لخلل في ناقل الحركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 33,350 مركبة تويوتا "Land Cruiser"، ولكزس "LX600 / LX500"، موديل 2020 - 2024؛ لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف "N".
ويتضمن الإجراء المتخذ:
تويوتا "Land Cruiser"
لكزس "LX600 / LX500"
2020 - 2024
لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N) مما يزيد من خطر وقوع حادث.This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
ويتضمن الإجراء المتخذ:
- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa
- التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
تويوتا "Land Cruiser"
لكزس "LX600 / LX500"
2020 - 2024
لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N) مما يزيد من خطر وقوع حادث.This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 22, 2024
نعلن عن #استدعاء 33,350 مركبة
🚘 تويوتا "Land Cruiser"
🚘 لكزس "LX600 / LX500"
🗓 2020 - 2024
🔻 لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N) مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHREG 🔗 pic.twitter.com/O0UksFZlgg