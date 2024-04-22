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«التجارة»: استدعاء 33 ألف مركبة لخلل في ناقل الحركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 33,350 مركبة تويوتا "Land Cruiser"، ولكزس "LX600 / LX500"، موديل 2020 - 2024؛ لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف "N".
ويتضمن الإجراء المتخذ:
  • التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa
  • التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
نعلن عن ⁧This is a Twitter Status 33,350 مركبة
تويوتا "Land Cruiser"
لكزس "LX600 / LX500"
2020 - 2024
لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N) مما يزيد من خطر وقوع حادث.This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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