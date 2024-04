شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 33 ألف مركبة لخلل في ناقل الحركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 33,350 مركبة تويوتا ""، ولكزس ""، موديل 2020 - 2024؛ لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف "".ويتضمن الإجراء المتخذ:نعلن عن ⁧This is a Twitter Status 33,350 مركبةتويوتا "Land Cruiser"لكزس "LX600 / LX500"2020 - 2024لخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N) مما يزيد من خطر وقوع حادث.This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)