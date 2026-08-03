«التجارة»: استدعاء 96 مركبة «أودي Q5» لخلل في حزام الأمان

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 96 مركبة من طراز "أودي Q5" موديل 2025، لوجود خلل في شداد حزام الأمان المقاعد الأمامية.

وقالت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": إن الخلل قد يؤدي إلى ارتخاء في شداد حزام الأمان للمقاعد الأمامية بعد تفعيله، مما يقلل من فعالية الحماية، ويزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة Recalls.sa.

وطالبت الوزارة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.