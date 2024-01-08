دعوة ملاك العقارات التجارية بمكة لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني

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وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار «شهادة امتثال المباني» والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مشيرة إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات «شهادة امتثال المباني» يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال.
وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري، وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال .
إصدار شهادة امتثال المباني:
- الاستفادة من المهلة التصحيحية.
- تنتهي المهلة في 6 شعبان 1445.
- تتطلب معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني.
- مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال.
- الدور التوعوي لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.
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