شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على المنتجات المصرية القطنية فى معرض الغزل والنسيج بفرانكفورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض هايم تيكستايل في مدينة فرانكفورت في ألمانيا إقبالا من رواد المعرض على 22 شركة مصرية، وسط منافسة كبيرة للغاية بين تلك الشركات المختلفة، حيث يحرص رواد المعرض على التأكد من أن المنتجات مصنوعة من القطن المصري عالي الجودة.

وتشارك الشركات المصرية في البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، حيث شهدت الفعاليات زيارة الوزير المفوض التجاري بألمانيا، والدكتور عبد العزيز الشريف الذي يطمئن على أحوال الشركات المشاركة في هذا المعرض الهام، ولضمان زيادة تنافسية الشركات المصرية المشاركة في المعرض بمدينة فرانكفورت.

‏تميزت أجنحة الشركات المصرية المشاركة بالحداثة وبعرض المنتجات بأشكال مميزة، ولا سيما في ظل المنافسة الصعبة مع شركات الغزل والنسيج في دول الشرق الأدنى في آسيا.

‏ويعتبر معرض فرانكفورت الذى تشارك فيه 2800 شركة عالمية من 60 دولة، هو المعرض الأهم بتلك الصناعة في العالم.