شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 77.88دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع زيادة أكبر في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.4%، إلى 77.88 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.4 %، إلى 72.53 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات في ليبيا.