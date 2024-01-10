شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، وحديد عز، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 2.2 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 25571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 31044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10895 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 5884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8404 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 6669 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 5 آلاف سهم، 624.7 ألف سهم، 178.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 12.4 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 20 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومطاحن مصر الوسطى عدد 3 أسهم، 181 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 545 ألف سهم، 48 ألف سهم، 111.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 372.2 ألف سهم.

أعلنت الشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) عدد 550.1 ألف سهم بسعر 0.691 جنيه بقيمة إجمالية 380.1 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.72% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 12.4 مليون سهم بسعر 1.161 جنيه بقيمة إجمالية 14.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 7.49% إلى 4.40%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة 90.7339% على زيادة رأسمال المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.174 مليار جنيه بالقيمة العادة للسهم والبالغ قدرها 25.224 جنيه عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافًا إليها علاوة إصدار قدرها 20.223 جنيه للسهم الواحد من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم.