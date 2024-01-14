شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 37 مليار جنيه بجلسة الأحد.. والمؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.817 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 25974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31600 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 11058 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 6140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8714 نقطة.