شكرا لقرائتكم خبر حصر 20 ألف أصل استثماري في الشرقية بمساحة 116 مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 238 فرصة استثمارية دائمة وموقتة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، عبر نماذج استثمارية متنوعة، يتطلب بعضها عروض فنية وخبرات تأهيلية لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز، حيث تم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون م2 والتي تعد قاعدة لاستثمارات كبيرة بالشرقية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه الفرص تهدف إلى إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر وبمجتمع حيوي في وطن طموح.

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي بعد إطلاق أمير المنطقة الشرقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها، كتطوير المخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية وفرص استثمارية تشتمل على أنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات وسكن العمال ومواقع استثمارية سياحية و تجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

ودعا الجبير، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية والتي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.