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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعت المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية لتقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، حيث ينتهي اليوم آخر موعد للتقديم (15 يناير 2024).

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.