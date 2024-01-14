المركز السعودي للأعمال يطلق الرمز الالكتروني الموحد بالتكامل مع 4 جهات حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل الكتروني وموثوق، أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة الرمز الالكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ وكذلك لمعالجة ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

وتشمل الخدمة في مرحلتها الأولى ربط بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني بالرمز الالكتروني الموحد، على أن تشمل المرحلة اللاحقة كل البيانات والتراخيص التشغيلية.

وتسهم خدمة الرمز الالكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل الكتروني، ويمكن لأصحاب الأعمال الحصول على الخدمة بشكل ميسر من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر الرابط: https://www.saudibusiness.gov.sa/.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 750 خدمة خلال فروعه المكانية الـ17 المنتشرة في 14 مدينة حول المملكة، ويؤدي المركز عددا من الأدوار؛ بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة.

خدمة الرمز الالكتروني الموحد

الجهات المشاركة:

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وزارة التجارة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المديرية العامة للدفاع المدني.

توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل الكتروني وموثوق.

معالجة ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إبراز الشهادات.

تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.

بيانات السجلات التجارية.

التراخيص البلدية.

الشهادات الضريبية.

تصاريح الدفاع المدني.

كل البيانات والتراخيص التشغيلية.

الحصول على الخدمة من خلال منصة الأعمال.

الهدف:تشمل ربط:(المرحلة الأولى)(المرحلة اللاحقة)