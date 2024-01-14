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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المبادرة تتضمن احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

وأشارت إلى أنه يمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق ضوابط وشروط عدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

يذكر أن هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته، منها نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.

مبادرة تحفيزية:

للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

يمكن للمنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق ضوابط وشروط عدة.

تقديم طلب التصريح عن طريق شركة الحراسات الأمنية.

يتم الاطلاع والموافقة على الطلب.

يتم التحقق من التأمينات الاجتماعية.

تنعكس معادلة نطاقات في ملف المنشأة فورا.

تتضمن:خطوات التقديم: